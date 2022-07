1 per cento: Matteo Renzi, il sondaggio-choc. Ora capite perché Enrico Letta... (Di domenica 31 luglio 2022) Un sondaggio pesante per Matteo Renzi: Una rivelazione Ipsos - ripresa da Repubblica - misura il gradimento del leader di Italia viva, che risulta bassissimo. Si tratta di numeri arrivati nei giorni scorsi sulle scrivanie del Nazareno e che spiegherebbero le ragioni per cui il segretario dem Enrico Letta sarebbe restio a un'alleanza. Stando al sondaggio condotto dall'istituto di Nando Pagnoncelli, solo per il 4% degli intervistati sarebbe ottimo l'operato dell'ex premier, mentre il 57 lo giudicherebbe pessimo. Il gradimento del senatore diminuisce ancora di più se la domanda sul suo operato viene rivolta solo agli elettori del Pd: in questo caso la percentuale sprofonda all'1%, con il pessimo in aumento al 61. Le sue percentuali sono perfino più basse dell'apprezzamento per ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Unpesante per: Una rivelazione Ipsos - ripresa da Repubblica - misura il gradimento del leader di Italia viva, che risulta bassissimo. Si tratta di numeri arrivati nei giorni scorsi sulle scrivanie del Nazareno e che spiegherebbero le ragioni per cui il segretario demsarebbe restio a un'alleanza. Stando alcondotto dall'istituto di Nando Pagnoncelli, solo per il 4% degli intervistati sarebbe ottimo l'operato dell'ex premier, mentre il 57 lo giudicherebbe pessimo. Il gradimento del senatore diminuisce ancora di più se la domanda sul suo operato viene rivolta solo agli elettori del Pd: in questo caso la percentuale sprofonda all'1%, con il pessimo in aumento al 61. Le sue percentuali sono perfino più basse dell'apprezzamento per ...

