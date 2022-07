L' Aquila choc | cadavere di un uomo in un sacco a pelo e col volto sfigurato | ' Forse è omicidio'

(Di sabato 30 luglio 2022) Due escursionisti in viaggio per Castrovalva (in provincia dell') si sono imbattuti in un, che spuntava da unin un dirupo. Una scena raccapricciante, accompagnata da un ...

Abruzzoweb.it

Due escursionisti in viaggio per Castrovalva (in provincia dell') si sono imbattuti in un cadavere , che spuntava da un sacco a pelo in un dirupo. Una scena raccapricciante, accompagnata da un alone di mistero. Il corpo apparteneva a un uomo di 80 anni, ...... pensionato originario della provincia de L'. È stato trovato cadavere su una traversa di via ... Quando è rientrato a Tivoli è andato a cercarlo, facendo quella scoperta. La procura di Tivoli,... AGGRESSIONE SHOCK IN PALESTRA PESCARA: TITOLARE, "VITTIMA IN OSPEDALE, LUI GIÀ A PIEDE LIBERO" | Ultime notizie di cronaca Abruzzo ROMA – “Marsilio, presidente della Regione Abruzzo ed esponente del partito di Giorgia Meloni, offende Mariastella Gelmini e Mara Carfagna con commenti da cavernicolo. Questa è l’idea sessista delle d ...L’AQUILA – L’Azienda della mobilità aquilana, Ama spa, potenzia il servizio di bus navetta per il centro storico in vista della stagione estiva e a seguito dell’istituzione dell’area pedonale urbana a ...