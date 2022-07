F1 | GP Ungheria 2022 | clamoroso Nicolas Latif | miglior tempo nella FP3 bagnata! Leclerc rifila 1? a Verstappen

Leggi su oasport

(Di sabato 30 luglio 2022) Puntuale come le tasse, sull’Hungaroring si è presentata la tanto annunciata pioggia. Dunque la terza sessione di prove libere si è disputata sotto l’acqua, rivelandosi quindi cruciale per cercare l’assettoe in vista delle qualifiche che, con ogni probabilità, andranno a loro volta in scena su pista bagnata. Una sorta di warm-up nell’ottica delle qualificazioni, dunque, anche perché domani verosimilmente tornerà il sole.fase iniziale del turno i team cercano di capire il reale grip fornito all’asfalto. Quasi tutti cominciano con le full wet, mentre Fernando Alonso è l’unico ad azzardare le intermedie. Lo spagnolo paga 2”5 da Charles, accumulando quasi tutto il suo distacco nel settore centrale. Tuttavia, l’aderenza non appare affatto critica, tanto che il monegasco stesso sottolinea come l’aquaplaning non sia un ...