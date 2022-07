Biden è di nuovo positivo al Covid: "Continuo a lavorare, mi isolo" (Di sabato 30 luglio 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è risultato nuovamente positivo al Covid-19, oggi. Secondo una lettera del medico presidenziale Kevin O'Connor si tratta di una positività al Covid-19 di "rimbalzo" che il... Leggi su europa.today (Di sabato 30 luglio 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joeè risultato nuovamenteal-19, oggi. Secondo una lettera del medico presidenziale Kevin O'Connor si tratta di una positività al-19 di "rimbalzo" che il...

