Alluvione in Kentucky, le vittime salgono a 25. Morti 4 fratellini, erano in una roulotte portata via dall'acqua (Di sabato 30 luglio 2022) salgono a 15 i Morti delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Kentucky negli Usa, nella notte, tra le quali ci sono anche dei bambini. Lo ha detto in un'intervista alla Cnn il governatore del ... Leggi su leggo (Di sabato 30 luglio 2022)a 15 idelle devastanti alluvioni che hanno colpito ilnegli Usa, nella notte, tra le quali ci sono anche dei bambini. Lo ha detto in un'intervista alla Cnn il governatore del ...

leggoit : #alluvione in #kentucky, le vittime salgono a 25. Morti 4 fratellini, erano in una roulotte portata via dall'acqua - mariuccia12345 : RT @glibralato: Alluvione nel Kentucky, l’acqua sfiora i tetti delle case: le immagini spaventose dopo le inondazioni - glibralato : Alluvione nel Kentucky, l’acqua sfiora i tetti delle case: le immagini spaventose dopo le inondazioni… - voceditalia : Alluvione devasta il Kentucky, almeno 16 i morti - tusciaweb : Alluvioni in Kentucky, almeno 15 morti e 24mila famiglia senza enegia Frankfort - Una grande alluvione si è abbatt… -