SirNeneBanBot14 : RT @chil_q: Secondo l'NSPCC, ogni mese nel Nord-Ovest avvengono più di 520 reati sessuali online contro i bambini. Sono numeri impressiona… - GazzettAvellino : Reati sessuali con un 13enne, arrestato residente in Irpinia. - GazzettaSalerno : La Polizia Postale di Salerno e Napoli, con il coordinamento del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornogr… - GazzettaSalerno : Reati sessuali con un 13enne, arrestato. - InversoMarty : ?? Inghilterra ???? Secondo l'NSPCC, ogni mese,nel Nord-Ovest, avvengono più di 520 reati sessuali online contro i ba… -

Gazzetta di Salerno

F., residente in Irpinia, indagato per il reato di atticon un minore di tredici anni. Le indagini, avviate a seguito di denuncia sporta dalla madre del minore residente in provincia di ...F., residente in Irpinia, indagato per il reato di atticon un minore di tredici anni. Le indagini, avviate a seguito di denuncia sporta dalla madre del minore residente in provincia di ... Reati sessuali con un 13enne, arrestato. — Gazzetta di Salerno La Polizia Postale di Salerno e Napoli, con il coordinamento del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornograa Online (CNCPO) del Servizio Polizia Pos ...La Polizia Postale di Salerno e Napoli, con il coordinamento del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO) di Roma, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcer ...