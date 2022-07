LIVE F1, GP Ungheria 2022 in DIRETTA: Leclerc in testa alla FP2, 5° Sainz e 12° Verstappen (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.33 Bene la McLaren che si porta in terza posizione a 0.427. 17.32 Migliora Leclerc e si porta in vetta con il crono di 1:18.445 a precedere di 0.217 Norris e di 0.604 di Alonso. Sainz costretto ad abortire il giro con le soft, ma probabilmente anche per Leclerc le condizioni non sono state ideali. 17.31 Super Lando Norris che con le soft si porta in vetta con il crono di 1:18.662 con 240 millesimi di vantaggio su Leclerc. 17.29 Ferrari in pista ora con le soft, vedremo i crono di Sainz e di Leclerc. 17.27 Russell si è rilanciato con le soft e si è portato in quarta posizione a 0.800. 17.26 Costretto ad abortire Russell per la bandiera gialla causata dal testacoda di Albon ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.33 Bene la McLaren che si porta in terza posizione a 0.427. 17.32 Migliorae si porta in vetta con il crono di 1:18.445 a precedere di 0.217 Norris e di 0.604 di Alonso.costretto ad abortire il giro con le soft, ma probabilmente anche perle condizioni non sono state ideali. 17.31 Super Lando Norris che con le soft si porta in vetta con il crono di 1:18.662 con 240 millesimi di vantaggio su. 17.29 Ferrari in pista ora con le soft, vedremo i crono die di. 17.27 Russell si è rilanciato con le soft e si è portato in quarta posizione a 0.800. 17.26 Costretto ad abortire Russell per la bandiera gicausata dalcoda di Albon ...

