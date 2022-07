Inter, Skriniar potrebbe rimanere in nerazzurro, e Milenkovic… (Di venerdì 29 luglio 2022) Inter, Skriniar sempre più vicino alla permanenza in nerazzurro, mentre invece si complica la pista con la Fiorentina per Milenkovic Daniele Miceli di Sportmediaset ha così aggiornato sulle situazioni Skriniar e Milenkovic: DIFESA – «Skriniar addio? Al momento non sono previsti contatti tra l’Intermediario della trattativa con PSG e Chelsea, Busardò. Dunque, in casa Inter si sta iniziando a parlare seriamente di rinnovo. Il giocatore vorrebbe una cifra intorno ai 5,5/6 milioni di euro. Ossia la stessa degli altri due big Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic. Si complica Nikola Milenkovic. La Fiorentina ha inviato al giocatore un ultimatum sulla proposta di rinnovo. I viola hanno avanzato un triennale a tre milioni di euro a stagione. Ma occhio anche ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 luglio 2022)sempre più vicino alla permanenza in, mentre invece si complica la pista con la Fiorentina per Milenkovic Daniele Miceli di Sportmediaset ha così aggiornato sulle situazionie Milenkovic: DIFESA – «addio? Al momento non sono previsti contatti tra l’mediario della trattativa con PSG e Chelsea, Busardò. Dunque, in casasi sta iniziando a parlare seriamente di rinnovo. Il giocatore vorrebbe una cifra intorno ai 5,5/6 milioni di euro. Ossia la stessa degli altri due big Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic. Si complica Nikola Milenkovic. La Fiorentina ha inviato al giocatore un ultimatum sulla proposta di rinnovo. I viola hanno avanzato un triennale a tre milioni di euro a stagione. Ma occhio anche ...

Inter : Finisce l’allenamento congiunto tra Inter e Pro Sesto Risultato finale 6?? - 1?? ?? 62’ Correa ?? 64’ Bellanova ?? 71’ Skriniar - Inter : 6?? gol per i ragazzi di Simone Inzaghi! ?? 15’ @hakanc10 ?? 22’ Lautaro ?? 42’ Lautaro ?? 62’ Correa ?? 64’ Bellanova ?? 71’ Skriniar - Gazzetta_it : Inter: Skriniar chiede un rinnovo da big, il club vuole tenerlo ma... #mercatoSerieA - matiofubol : Finalmente i minion di @bezos hanno caricato la copertina su Amazon, il 20% dei proventi saranno destinati al grupp… - xanderson74 : @florabarral @deliux9 @90ordnasselA in realtà è una questione che io non riesco a comprendere... Skriniar è sempre… -