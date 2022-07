D’inverno piove, d’estate molto meno. E allora, dove stà la novità? (Di venerdì 29 luglio 2022) di LiberaVox. Conosco una vecchina brontolona che si lamenta sempre di tutto e di tutti e che, nella fattispecie del tempo, quando piove non le stà bene perchè fa freddo e viene giù troppa acqua e quando fa caldo si lagna perchè… non piove abbastanza per rinfrescare l’aria! Ora che a fare il pianto greco Leggi su freeskipper (Di venerdì 29 luglio 2022) di LiberaVox. Conosco una vecchina brontolona che si lamenta sempre di tutto e di tutti e che, nella fattispecie del tempo, quandonon le stà bene perchè fa freddo e viene giù troppa acqua e quando fa caldo si lagna perchè… nonabbastanza per rinfrescare l’aria! Ora che a fare il pianto greco

freeskipperIT : D'inverno piove, d'estate molto meno. E allora, dove stà la novità? - Massimi67800727 : RT @AnitaCecolin: A Dubai la temperatura media è di 40° 20° in inverno. Eppure non hanno problemi di siccità. Sapete quanti giorni piove t… - Giovanni_Vallef : @AlessioCantoni1 @Agenzia_Ansa Vai, parlami dei cambiamenti climatici. Non esistono perchè piove, giusto? D'altrond… - Marco95225671 : XCHE DURANTE L'INVERNO NN PIOVE MAI?XCHE IN PRIMAVERA NN PIOVE MAI? QUELLE SI CHE SON STAGIONI ADATTE X PIOGGIA E N… - yesman98765 : @AndreaOrlandosp Per gli imprenditori agricoli che lavorano con 35 gradi d'estate e -10 d'inverno avete previsto qu… -