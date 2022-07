Contro l’abbandono di animali in autostrada più controlli in Teem (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – Più Controlli sulle strade per contrastare l’abbandono degli animali e prevenire gli incidenti innescati da cani e gatti lasciati tra le corsie. La società Tangenziale Esterna ha confermato, questa mattina, l’adesione alla campagna ‘Con te. Sempre!’, lanciata da Enpa e patrocinata da Aiscat e Anas Contro quei crimini, purtroppo a rischio di recrudescenza a causa della crisi economica acuita dalla guerra in Ucraina, che sono gli abbandoni di cani e gatti in autostrada durante i grandi esodi estivi. A partire da domani e da domenica, giorni in cui sono previste massicce partenze, per proseguire con tutti i fine settimana agostani da bollino nero, il personale in servizio lungo A58-Teem (33 chilometri da Melegnano ad Agrate interconnessi con A1, A35 e A4) garantirà, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – Piùlli sulle strade per contrastaredeglie prevenire gli incidenti innescati da cani e gatti lasciati tra le corsie. La società Tangenziale Esterna ha confermato, questa mattina, l’adesione alla campagna ‘Con te. Sempre!’, lanciata da Enpa e patrocinata da Aiscat e Anasquei crimini, purtroppo a rischio di recrudescenza a causa della crisi economica acuita dalla guerra in Ucraina, che sono gli abbandoni di cani e gatti indurante i grandi esodi estivi. A partire da domani e da domenica, giorni in cui sono previste massicce partenze, per proseguire con tutti i fine settimana agostani da bollino nero, il personale in servizio lungo A58-(33 chilometri da Melegnano ad Agrate interconnessi con A1, A35 e A4) garantirà, ...

lifestyleblogit : Contro l'abbandono di animali in autostrada più controlli in Teem - - zazoomblog : Contro l’abbandono di animali in autostrada più controlli in Teem - #Contro #l’abbandono #animali - telodogratis : Contro l’abbandono di animali in autostrada più controlli in Teem - italiaserait : Contro l’abbandono di animali in autostrada più controlli in Teem - LocalPage3 : Contro l'abbandono di animali in autostrada più controlli in Teem -