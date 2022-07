"Si è fatto due conti". Voci clamorose sui prossimi alleati Pd (Di giovedì 28 luglio 2022) La campagna elettorale sta entrando nel vivo e i numeri sono i veri protagonisti. Cambiano le sorti delle alleanze e il peso degli attacchi tra avversari. È così che il leader di Italia Viva Matteo Renzi, ospite di Agorà su Rai3, risponde all'apertura di Enrico Letta che ha spiegato di non avere veti per nessuno, neanche per Renzi. "Il Pd in queste settimane diceva ‘Renzi ci fa perdere voti, non lo vogliamo‘, evidentemente hanno fatto due conti e hanno cambiato idea" ha risposto piccato il leader di Italia Viva con la convinzione di "correre anche da soli" come aveva detto nei giorni scorsi. "Siamo in una situazione gravissima, dunque prima decidiamo le cose da fare, poi vediamo le alleanze. La politica sembra impazzita, forse è il caldo" ha continuato Renzi sottolineando così gli ostacoli di questo momento. E sul ... Leggi su iltempo (Di giovedì 28 luglio 2022) La campagna elettorale sta entrando nel vivo e i numeri sono i veri protagonisti. Cambiano le sorti delle alleanze e il peso degli attacchi tra avversari. È così che il leader di Italia Viva Matteo Renzi, ospite di Agorà su Rai3, risponde all'apertura di Enrico Letta che ha spiegato di non avere veti per nessuno, neanche per Renzi. "Il Pd in queste settimane diceva ‘Renzi ci fa perdere voti, non lo vogliamo‘, evidentemente hannoduee hanno cambiato idea" ha risposto piccato il leader di Italia Viva con la convinzione di "correre anche da soli" come aveva detto nei giorni scorsi. "Siamo in una situazione gravissima, dunque prima decidiamo le cose da fare, poi vediamo le alleanze. La politica sembra impazzita, forse è il caldo" hanuato Renzi sottolineando così gli ostacoli di questo momento. E sul ...

