Razzo cinese fuori controllo, allarme per la caduta sulla Terra: impatto previsto il 30 luglio (Di giovedì 28 luglio 2022) Occhi al cielo sabato 30 luglio, per il rientro incontrollato di un Razzo cinese che colpirà la Terra . Avrebbe anticipato di un giorno la sua caduta il Razzo Lunga Marcia 5B , secondo l'ultimo alert ... Leggi su leggo (Di giovedì 28 luglio 2022) Occhi al cielo sabato 30, per il rientro incontrollato di unche colpirà la. Avrebbe anticipato di un giorno la suailLunga Marcia 5B , secondo l'ultimo alert ...

