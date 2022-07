Oroscopo Branko di Giovedì 28 Luglio 2022 | Gemelli determinati

(Di giovedì 28 luglio 2022) L’diper oggi,28Ariete Una splendida Luna nuova vi farà innamorare senza dubbio. Toro Cancro in novilunio è sfavorevole al vostro segno.Sietea raggiungere i vostri obiettivi e potete avanzare nuove richieste. Cancro Il cielo vi spinge negli affari e negli scambi commerciali. Leone State attenti a non fare sforzi fisici. Vergine Volete dare libero sfogo alla vostra ispirazione del momento. Bilancia Siete circondati da persone positive che vi permettono di liberarvi dalle preoccupazioni in amore. Scorpione Evitate gesti avventati. Sagittario Consigliamo un viaggio all’estero. Capricorno Gli incontri sono favoriti sia in vacanza sia in città. Acquario Siate prudenti con il ...

29 luglio Sagittario Riacquisti fiducia in te stesso e diventi emotivamente più forte come mai prima d'ora. Le dipendenze emotive, le delusioni e le dipendenze nevrotiche saranno ...29 luglio Leone Non pretendere ciò che non dai. Fai attenzione a non soffocare il tuo partner chiedendo o chiedendo attenzioni, oltre a seminare dubbi con gelosia infondata.