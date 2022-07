Jannik Sinner: “Voglio arrivare in fondo a uno Slam, Djokovic mi ha portato in un’altra dimensione” (Di giovedì 28 luglio 2022) Jannik Sinner è tornato in campo a Umago dopo aver raggiunto i quarti di finale a Wimbledon, quando si involò sul 2-0 contro Novak Djokovic, salvo poi subire la rimonta del fuoriclasse serbo. Il tennista italiano non ha avuto problemi all’esordio sulla terra rossa croata, ha avuto la meglio sullo spagnolo Jaume Munar e ha staccato il biglietto per i quarti di finale di questo torneo ATP 250. L’altoatesino ha già messo il mirino sugli US Open, ultimo torneo dello Slam per questa stagione. Jannik Sinner è stato molto chiaro in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “Voglio superare lo scoglio dei quarti in uno Slam, Voglio andare più lontano, fino in fondo. Continuando a lavorare così bisogna porsi traguardi ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022)è tornato in campo a Umago dopo aver raggiunto i quarti di finale a Wimbledon, quando si involò sul 2-0 contro Novak, salvo poi subire la rimonta del fuoriclasse serbo. Il tennista italiano non ha avuto problemi all’esordio sulla terra rossa croata, ha avuto la meglio sullo spagnolo Jaume Munar e ha staccato il biglietto per i quarti di finale di questo torneo ATP 250. L’altoatesino ha già messo il mirino sugli US Open, ultimo torneo delloper questa stagione.è stato molto chiaro in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “superare lo scoglio dei quarti in unoandare più lontano, fino in. Continuando a lavorare così bisogna porsi traguardi ...

