"Entra a 72 anni". GF Vip 7, Alfonso Signorini ci è riuscito: c'è lo storico conduttore (Di giovedì 28 luglio 2022) GF Vip 7, giornata di annunci per Alfonso Signorini: dopo Antonino Spinalbese ecco un altro nome bomba. Quella che inizierà a settembre (ma voci raccontano che potrebbero esserci degli slittamenti) potrebbe segnare un record di durata. Tra le ipotesi infatti c'è quella di allungare il reality tra l'autunno e la primavera 2023 per un totale di 8 mesi. Una decisione figlia di un mero calcolo economico. "Il senso di questa lettura appare davvero semplice e banale e fonda le sue basi sulla questione economica che purtroppo non toccherà nei prossimi mesi solo la televisione", si legge su Tv blog. E ancora: "Ma anche la vita di tutti gli italiani, alle prese con una delle più gravi crisi economiche che mai ha dovuto affrontare il nostro paese. Ecco quindi che Mediaset sta ragionando, come tutte le famiglie italiane, su tagli, risparmi che si trasferiranno ...

