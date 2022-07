'Divide et boomer'. Una Summer School fa dialogare le generazioni.

(Di giovedì 28 luglio 2022) Si è appena conclusa The, la primadel Circolo del Design di Torino, in collaborazione con il Circolo dei Lettori e Camera - Centro Italiano per la Fotografia . Dieci ...

Data Manager Online

Si è appena conclusa The, la prima summer school del Circolo del Design di Torino, in collaborazione con il Circolo dei Lettori e Camera - Centro Italiano per la Fotografia . Dieci giovani designer provenienti ...... è diventata una delle urgenze che il settore finanziario dovrà affrontare nei prossimi mesi... Tuttavia, 'in questo processo si è inconsapevolmente generato un digitalcon le persone meno ... Le banche alla riconquista dei loro migliori clienti: i boomer Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...