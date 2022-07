Boris 4 dal 26 ottobre

(Di giovedì 28 luglio 2022)4 Abbiamo la data. Mercoledì 26, a dodici anni di distanza dall’ultima stagione, la sitcom italianarivivrà con nuovi episodi. La nuova casa mediatica è Disney + che ha abbracciato il vecchio progetto di Fox. È stata diffusa una prima immagine – che potete vedere in apertura – della nuova stagione, scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo.4 racconterà il ritorno della troupe su un set. Intanto, però, il mondo e la televisione sono cambiati. A dettare legge sono i social, gli influencer e le varie piattaforme streaming. Come affronteranno questo Nuovo Mondo i nostri protagonisti? Confermato lo storico cast.

Dopo tre stagioni e un film, scritte e dirette da Mattia Torre, Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, "" torna sugli schermi per raccontare ancora una volta, con un linguaggio satirico e ......Disney+ ha annunciato che Boris 4, l'attesissima serie cult comedy, debutterà il 26 ottobre in esclusiva sulla piattaforma streaming.Arriverà il prossimo 26 ottobre su Disney+ la quarta stagione della serie cult, scritta e diretta da Vendruscolo e Ciarrapico