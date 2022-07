Pierpaolo Pretelli, l’ex gieffino finisce nella bufera: le pesanti accuse ai suoi danni (Di mercoledì 27 luglio 2022) l’ex gieffino e fidanzato di Giulia Salemi, Pierpaolo Petrelli è finito nella bufera: ecco per quale motivo La sua partecipazione al Grande Fratello Vip gli ha dato la possibilità di trovare l’amore della sua vita con cui condivide parte delle sue esperienze in televisione e non solo: stiamo parlando di lui, l’ex velino di Striscia la notizia Pierpaolo Petrelli. Oggi è diventato uno dei volti più amati dagli italiani anche se, di recente, è finito nel mirino della bufera per una frase pronunciata sui social. curiosità (foto web)Originario di Maratea in provincia di Potenza, Pierpaolo Petrelli comincia a farsi strada nel mondo dello spettacolo comparendo anche nel programma “I Migliori anni”. Inizialmente si ... Leggi su kronic (Di mercoledì 27 luglio 2022)e fidanzato di Giulia Salemi,Petrelli è finito: ecco per quale motivo La sua partecipazione al Grande Fratello Vip gli ha dato la possibilità di trovare l’amore della sua vita con cui condivide parte delle sue esperienze in televisione e non solo: stiamo parlando di lui,velino di Striscia la notiziaPetrelli. Oggi è diventato uno dei volti più amati dagli italiani anche se, di recente, è finito nel mirino dellaper una frase pronunciata sui social. curiosità (foto web)Originario di Maratea in provincia di Potenza,Petrelli comincia a farsi strada nel mondo dello spettacolo comparendo anche nel programma “I Migliori anni”. Inizialmente si ...

fanpage : I #PRELEMI hanno scatenato il pubblico del Giffoni Film Festival ieri, scambiandosi un romantico e passionale baci… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Nel corso di uno spettacolo a Maratea, Pierpaolo Pretelli è tornato a scherzare su un tema che già nei mesi scorsi aveva gener… - infoitcultura : Pierpaolo Pretelli ci ricasca: “Mi seguono le over 60, forse per il periodo a Domenica In…” - infoitcultura : Pierpaolo Pretelli: Ho fan dai 60 in su e non so il motivo, forse per Domenica In - Marypiccinina : RT @fanpage: I #PRELEMI hanno scatenato il pubblico del Giffoni Film Festival ieri, scambiandosi un romantico e passionale bacio tra le ur… -