Non è tutta arte quella che luccica (Di mercoledì 27 luglio 2022) Non siano invidiati gli artisti invitati alla Biennale. Basta scorrere gli elenchi dei partecipanti alle edizioni degli scorsi decenni per trovare, a fianco di alcune stelle rimaste nell'empireo, numerosi carneadi, artisti prima sedotti e poi abbandonati dal sistema (e chissà che fine hanno fatto dopo essere stati scaricati dalle gallerie: hanno aperto un bar? Hanno brigato per ottenere supplenze di disegno?). Lo conferma "Outsiders 3" di Alfredo Accatino (Giunti) che racconta parabole anomale dell'arte novecentesca. Esemplare quella di Marisol Escobar, bellissima artista venezuelana che uscì dai radar subito dopo la partecipazione alla Biennale del 1968. Mentre negli stessi anni un pittore figurativo olandese snobbato dai critici, Carel Willink, si consolava dei mancati inviti a Venezia circondandosi di giovani muse e ...

