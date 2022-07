MTV VMAs 2022: tutte le nomination e come votare (Di mercoledì 27 luglio 2022) MTV MTV ha svelato le nomination per i VMAs 2022. Se i Maneskin portano alta la bandiera tricolore con due nomination, Jack Harlow, Kendrick Lamar e Lil Nas X guidano le candidature di quest’anno (con 7 nomination ciascuno), seguiti da Doja Cat e Harry Styles (6 ciascuno), e Billie Eilish, Drake, Dua Lipa, Ed Sheeran, Taylor Swift e The Weeknd (5 ciascuno). In testa al gruppo con 7 nomination, Jack Harlow e Lil Nas X hanno conquistato nomination multiple con la collaborazione di successo “Industry Baby”, che ha debuttato dal vivo in anteprima mondiale sul palco “VMAs” 2021, insieme a Kendrick Lamar, nominato per la prima volta dal 2018. Madonna, tra gli artisti più premiati nella storia di MTV con 20 vittorie, è l’unica ad essere stata nominata in ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 27 luglio 2022) MTV MTV ha svelato leper i. Se i Maneskin portano alta la bandiera tricolore con due, Jack Harlow, Kendrick Lamar e Lil Nas X guidano le candidature di quest’anno (con 7ciascuno), seguiti da Doja Cat e Harry Styles (6 ciascuno), e Billie Eilish, Drake, Dua Lipa, Ed Sheeran, Taylor Swift e The Weeknd (5 ciascuno). In testa al gruppo con 7, Jack Harlow e Lil Nas X hanno conquistatomultiple con la collaborazione di successo “Industry Baby”, che ha debuttato dal vivo in anteprima mondiale sul palco “” 2021, insieme a Kendrick Lamar, nominato per la prima volta dal 2018. Madonna, tra gli artisti più premiati nella storia di MTV con 20 vittorie, è l’unica ad essere stata nominata in ...

