Movimento 5 Stelle, per liste nazionali (forse) non ci saranno parlamentarie (Di mercoledì 27 luglio 2022) In casa Movimento 5 Stelle con buona probabilità ci saranno grandi novità nella fase di compilazione delle liste. La oramai mitica regola dei due mandati dovrebbe essere rispettata, quindi coloro i quali sono stati eletti nel 2013 e successivamente nel 2018, non potranno pretendere un posto in lista. La pattuglia in Campania è foltissima, si parte da Gallo e Puglia per i comuni vesuviani, e per la circoscrizione Salerno Avellino, pare non dovrebbero essere della gara Andrea Cioffi, Sibilia e Angelo Tofalo. Inutile dire che si attendono anche deliberazioni in riguardo al Presidente della Camera Roberto Fico, tra l'altro volano neanche tanto segreto delle operazioni politiche che hanno condotto alla vittoria di Manfredi a Napoli. Tuttavia la vera novità è rappresentata dalla mancanza, l'annullamento della votazione ...

