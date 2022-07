L’one man show di Siani sulle libertà (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sta girando i teatri e le arene da marzo scorso lo spettacolo “libertà live” di e con Alessandro Siani e per quelli che io in mezzo agli altri non ci vado perché sta risalendo il Covid, consigliamo questo one-man-show di vederlo su Amazon Prime video, prima che quello “Extra” dell’autunno entri nel vivo. Di che genere di libertà si tratta in questo monologo molto partecipato dal pubblico? Ma di tutte quelle costituzionali che ci sono state negate durante il lockdown, o di quelle – ma si può fare ironia sulla guerra?, si chiede il mattatore napoletano – che concernono i comportamenti di Putin, Biden e compagnia bella. Siani si sforza di parlare in italiano e quando il dialetto emerge dai meandri della sua anima burlona non serve che traduca alla platea milanese – “ma poi ci stann’ ancora chille ‘e ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sta girando i teatri e le arene da marzo scorso lo spettacolo “live” di e con Alessandroe per quelli che io in mezzo agli altri non ci vado perché sta risalendo il Covid, consigliamo questo one-man-di vederlo su Amazon Prime video, prima che quello “Extra” dell’autunno entri nel vivo. Di che genere disi tratta in questo monologo molto partecipato dal pubblico? Ma di tutte quelle costituzionali che ci sono state negate durante il lockdown, o di quelle – ma si può fare ironia sulla guerra?, si chiede il mattatore napoletano – che concernono i comportamenti di Putin, Biden e compagnia bella.si sforza di parlare in italiano e quando il dialetto emerge dai meandri della sua anima burlona non serve che traduca alla platea milanese – “ma poi ci stann’ ancora chille ‘e ...

