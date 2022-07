Lavoro, Inail: in 6 mesi quasi 81 mila casi Covid, quelli del primo trimestre più dell'intero 2021 (Di mercoledì 27 luglio 2022) - La cifra riportata è pari al 29,1% del totale delle infezioni di origine professionale segnalate all'Inail dall'inizio della pandemia Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 27 luglio 2022) - La cifra riportata è pari al 29,1% del totalee infezioni di origine professionale segnalate all'dall'inizioa pandemia

Ettore_Rosato : Nel 2021 sono stati più di 1000 i morti sul luogo di lavoro, un dato drammatico che indica la necessità di rafforza… - AndreaOrlandosp : Sul tema della sicurezza, il rischio cresce dove il lavoro è più precario e dove l'inquadramento contrattuale è peg… - 4ce3d7b36ecf4a2 : RT @filleacgil: #Cassaintegrazione X #caldo. @BartoliGiulia: bene linee guida #Inps #Inail, ora niente più scuse, con temperature di 35° o… - caafcgil_ER : RT @INPS_it: Istruzioni per la cassa integrazione ordinaria #CIGO in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa di #t… - DanielaDondero : RT @CucchiRiccardo: 1361 morti sul #lavoro nel 2021. Il drammatico dato è stato diffuso dall' #Inail. L' indignazione non basta più. La sic… -