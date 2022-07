Inter | TMW | “Chelsea molto attento alla pista Dumfries”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 27 luglio 2022)- L’continua il suo ritiro in Trentino, lavoro forzato e aerobico per gli uomini di Simone Inzaghi. Nel frattempo, Marotta e Ausilio sono attivi sul mercato in entrata. L’è attenta sulle varie piste in entrata, dando un occhiata a Demiral e Milenkovic, e in uscita anche. I nerazzurri hanno bisogno di 60 milioni di liquiditá entro Giugno 2023, data in cui ci sarà il conto dei bilanci. L’dovrà versare altri 230 milioni nelle casse dei Suning, visto la ricapitalizzazione fatta la scorsa stagione. Nelle ultime ore è sempre più incessante l’essamento da parte delper. L’Olandese questa stagione ha realizzato 33 partite con 5 reti e 4 assist, convincendo nella seconda parte di stagione dopo che, Darmian ...