Canoa slalom, Mondiali 2022: azzurri di bronzo nella canadese maschile a squadre (Di mercoledì 27 luglio 2022) Subito un bronzo per l'Italia nella prima giornata dei Mondiali di Canoa slalom in corso di svolgimento ad Augusta in Germania. Il team azzurro, composto da Roberto Colazingari, Raffaello Ivaldi, Paolo Ceccon, ha chiuso al terzo posto col punteggio di 100.64 (+5.16) sommando due penalità. Completano il podio la Slovenia, che vince l'oro in 95.48 senza penalità e la Slovacchia, d'argento a +2.94 (2 penalità). Nel kayak maschile Giovanni De Gennaro, Marcello Beda e Zeno Ivaldi si classificano al ventiduesimo posto: 146.92 il tempo complessivo appesantito dai 54 di penalità. Oro alla Germania, davanti a Gran Bretagna e Francia. Nel kayak femminile oro alla Germania, che nella canadese femminile deve accontentarsi dell'argento alle spalle della ...

