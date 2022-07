sportli26181512 : Zhang si tiene l'Inter. L'obiettivo: vincere riducendo i costi: Zhang si tiene l'Inter. L'obiettivo: vincere riduce… - Gazzetta_it : Zhang si tiene l’Inter. Obiettivo: vincere riducendo i costi - IlPetrolier3 : Pinamonti cattivo perché ci tiene alla carriera ed è un minimo ambizioso mentre cessi come Ranocchia venivano esalt… - GhosT_0583 : @DucaAndrea85 Zhang è uguale a quello che si compra una macchina di lusso ma la tiene nel box perché non ha i soldi… - ilio_3 : RT @MrGnotizie: Già mesi fa avevamo parlato del valore dato da Zhang all'Inter : 1150 milioni. Il fatto che ne BC Partner ne altre due offe… -

La Gazzetta dello Sport

Non vende. Perché è inutile girarci intorno, è la domanda che da diversi mesi ormai aleggia intorno all'Inter e a Stevene che negli ultimi giorni è tornata ad affacciarsi, in mezzo a mille voci che assicurano il contrario, a esperti (o presunti tali) che giurano di essere a conoscenza di chissà quali scenari. La ...L'Intervivi i contatti per Nikola Milenkovic e Merih Demiral , ma entrambi sono costosi e servirebbe l'ok della proprietà. La famigliaperò è stata chiara, non c'è un extrabudget oltre l'... Inter, Zhang si tiene il club: ecco la strategia tra bilancio e mercato I mancati arrivi di Dybala e Bremer, da tempo bloccati, sono indicativi: il percorso di avvicinamento dei nerazzurri alle big del calcio europeo non si può interrompere ...La dirigenza lavora al centrale da mettere a disposizione di Inzaghi, Demiral e Milenkovic costano, Acerbi soluzione low cost ...