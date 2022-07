Un’altra multa a Google dalla Russia: stavolta per violazione della concorrenza (Di martedì 26 luglio 2022) L’organismo di controllo della concorrenza russo ha multato Google per 2 miliardi di rubli (34,2 milioni di dollari) per aver abusato della sua posizione dominante nel mercato dell’hosting video. A riportare la notizia è Reuters. LEGGI ANCHE > La Russia sta aumentando i suoi strumenti per censurare internet La Russia multa Google per violazione delle regole di concorrenza La piattaforma dovrà pagare la multa entro due mesi dalla sua entrata in vigore. La Federal Antimonopoly Service (FAS) ha affermato che la società ha «abusato della sua posizione dominante nel mercato dei servizi di hosting video di YouTube», senza fornire poi ulteriori dettagli. ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 26 luglio 2022) L’organismo di controllorusso hatoper 2 miliardi di rubli (34,2 milioni di dollari) per aver abusatosua posizione dominante nel mercato dell’hosting video. A riportare la notizia è Reuters. LEGGI ANCHE > Lasta aumentando i suoi strumenti per censurare internet Laperdelle regole diLa piattaforma dovrà pagare laentro due mesisua entrata in vigore. La Federal Antimonopoly Service (FAS) ha affermato che la società ha «abusatosua posizione dominante nel mercato dei servizi di hosting video di YouTube», senza fornire poi ulteriori dettagli. ...

libero38 : dice se mi rompi i cojones un altra volta ti faccio una multa di 318 - grigioVAL : preso un'altra multa vaffanculo - FrancescoPigoni : Pensavo mi fosse arrivata un’altra multa, invece era un invito ad un matrimonio dei parenti Pugliesi. Era meglio la multa. - Kokodewa7890 : Oggi altra disavventura (Un altro pelato, molto strano). Mi hanno rotto il cazzo perché non avevo la mascherina LUN… - mannuk63 : @Corriere Paghi la multa e ti liberano come l altra volta. Comunque insiste, in un paese in guerra non si fanno que… -