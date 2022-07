Non piace ai risparmiatori il matrimonio Eutelsat-OneWeb (Di martedì 26 luglio 2022) Eutelsat/OneWeb: un piano che è caduto sulla terra Financial Times, pag. 22 Eutelsat e OneWeb hanno bisogno l’una dell’altra, poiché la prima cerca di crescere e la seconda di rafforzarsi finanziariamente. Se i due gruppi satellitari si unissero, il registro degli azionisti avrebbe sia proprietari privati che sovrani da placare. Fino a questa settimana, l’elevato rendimento del dividendo di Eutelsat aveva sostenuto il prezzo delle azioni Il cielo è il limite per le aspirazioni tecnologiche delle società di comunicazione satellitare. I loro azionisti hanno priorità più banali, come il flusso di cassa e i dividendi. Questo spiega la reazione del mercato alla notizia che la francese Eutelsat intende fondersi con la società privata One Web. Le azioni sono crollate del 17%. L’operazione ... Leggi su tvzoom (Di martedì 26 luglio 2022): un piano che è caduto sulla terra Financial Times, pag. 22hanno bisogno l’una dell’altra, poiché la prima cerca di crescere e la seconda di rafforzarsi finanziariamente. Se i due gruppi satellitari si unissero, il registro degli azionisti avrebbe sia proprietari privati che sovrani da placare. Fino a questa settimana, l’elevato rendimento del dividendo diaveva sostenuto il prezzo delle azioni Il cielo è il limite per le aspirazioni tecnologiche delle società di comunicazione satellitare. I loro azionisti hanno priorità più banali, come il flusso di cassa e i dividendi. Questo spiega la reazione del mercato alla notizia che la franceseintende fondersi con la società privata One Web. Le azioni sono crollate del 17%. L’operazione ...

_Morik92_ : Recap situazione #Arthur - Piace all'#Arsenal, come lo scorso gennaio, ma non c'è ancora stato un contatto con la… - LegaSalvini : Riccardo #Molinari, capogruppo Lega alla Camera: “Non mi piace la disperazione della sinistra per il voto, il terro… - fattoquotidiano : Il segretario dem chiede di condividere l’agenda del premier e sui social è travolto dai commenti negativi… - yukiimaeda_ : Non ho dei gusti diversi da quelli a cui non piace Tokyo Ghoul Ho dei gusti MIGLIORI - sheridervishi : RT @Chri_BamBam: @sheridervishi Non la simpo lei, mi piace e basta ?? -