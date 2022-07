Napoli, visite mediche in corso per Kim Min - Jae (Di martedì 26 luglio 2022) Oggi è il giorno di Kim Min - Jae al Napoli . Dopo una lunga trattativa, il coreano è finalmete pronto a diventare un nuovo giocatore partenopeo a diposizione di Luciano Spalletti. Leggi su corrieredellosport (Di martedì 26 luglio 2022) Oggi è il giorno di Kim Min - Jae al. Dopo una lunga trattativa, il coreano è finalmete pronto a diventare un nuovo giocatore partenopeo a diposizione di Luciano Spalletti.

DiMarzio : ?? @sscnapoli: ecco #Kim. Il difensore è a Villa Stuart per le visite mediche ?? - DiMarzio : .@sscnapoli, si avvicina #Kim: presto in Italia per le visite mediche ?? #calciomercato - AlfredoPedulla : Ecco #Kim, il giorno delle visite. La prima e unica scelta del #Napoli per sostituire #Koulibaly ?@Fra__Tringali? - rosad24 : RT @ivan__serio: ??CI SIAMO! #KimMinJae è arrivato a Villa Stuart, visite mediche con il #Napoli e poi la firma sul contratto #Calciomercat… - lol_DJR : RT @DiMarzio: ?? @sscnapoli: ecco #Kim. Il difensore è a Villa Stuart per le visite mediche ?? -