L’Ucraina vuole liberare Kherson (Di martedì 26 luglio 2022) Vorrebbe sfruttare il momento di stallo nella guerra per riprendere il controllo della prima grande città occupata dai russi, nel sud del paese, ma non sarà semplice Leggi su ilpost (Di martedì 26 luglio 2022) Vorrebbe sfruttare il momento di stallo nella guerra per riprendere il controllo della prima grande città occupata dai russi, nel sud del paese, ma non sarà semplice

UKRinIT : Il Presidente Zelenskyy:'Questa è una guerra in Ucraina che la ???? ha iniziato, che la ???? continua e che la ???? non v… - ferditripodi_ : RT @ferditripodi_: I motivi per cui non voterò mai l’attuale partito FdI sono tanti, ma ve ne dico uno: LA #Meloni VUOLE TOGLIERE IL REDDI… - Spenk78 : RT @ferditripodi_: I motivi per cui non voterò mai l’attuale partito FdI sono tanti, ma ve ne dico uno: LA #Meloni VUOLE TOGLIERE IL REDDI… - g_l_morotti : RT @matteomatzuzzi: Esclusivo. Intervista al capo della Chiesa greco-cattolica ucraina: 'Questo non è un conflitto, è un crimine contro l’u… - MassimoFaggioli : RT @matteomatzuzzi: Esclusivo. Il capo della Chiesa greco-cattolica ucraina @ilfoglio_it : 'L'ideologia del 'mondo russo' nega il diritto a… -