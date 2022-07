Liberato: svelata la sua identità (e no, non è Livio Cori) (Di martedì 26 luglio 2022) Liberato è Gennaro Nocerino. Questo è quanto scoperto dopo una ricerca durata settimane e portata avanti da un suo fan. Il ragazzo ha studiato i crediti delle varie canzoni, ha controllato la Siae e notato alcune ‘movenze’ fisiche identiche fra il rapper napoletano e il noto produttore. La teoria è stata poi spiegata per filo e per segno in questo video: A sposare questa teoria è stato il portale ThePipol che ha così scritto: “Habemus nomen! Finalmente, dopo anni di congetture e ricerche, svelata l’identità di chi si cela dietro al rapper incappucciato dei record: Liberato. Il suo nome è Gennaro Nocerino, ed è stato scoperto grazie al sito della Siae. Il cantautore napoletano in passato era stato accostato a: Livio Cori, Emanuele Cerullo e poi a Wad e infine c’era la leggenda che ... Leggi su biccy (Di martedì 26 luglio 2022)è Gennaro Nocerino. Questo è quanto scoperto dopo una ricerca durata settimane e portata avanti da un suo fan. Il ragazzo ha studiato i crediti delle varie canzoni, ha controllato la Siae e notato alcune ‘movenze’ fisiche identiche fra il rapper napoletano e il noto produttore. La teoria è stata poi spiegata per filo e per segno in questo video: A sposare questa teoria è stato il portale ThePipol che ha così scritto: “Habemus nomen! Finalmente, dopo anni di congetture e ricerche,l’di chi si cela dietro al rapper incappucciato dei record:. Il suo nome è Gennaro Nocerino, ed è stato scoperto grazie al sito della Siae. Il cantautore napoletano in passato era stato accostato a:, Emanuele Cerullo e poi a Wad e infine c’era la leggenda che ...

