(Di martedì 26 luglio 2022) Alcuni ex ribelliForze armate rivoluzionarie della Colombia () accompagnano i turisti sui fiumi dell’Amazzonia nell’ambito di un progettoNazioni Unite per favorire il processo di pacificazione dopo il conflitto armato. Leggi

Matxetero : I guerriglieri colombiani delle Farc diventano guide turistiche - francescabrivio : I guerriglieri colombiani delle Farc diventano guide turistiche - francobus100 : I guerriglieri colombiani delle Farc diventano guide turistiche - anna_annie12 : I guerriglieri colombiani delle Farc diventano guide turistiche - lacittanews : Sembra di galleggiare lungo la navata di una cattedrale allagata. Grandi pareti di roccia si ergono da acque placid… -

Internazionale

Sostenuta dall'Onu, l'iniziativa mira a reintegrare gli exmettendo a frutto la loro conoscenza della regione amazzonica.Camilo, 35 anni, figlio di, torna nel suo paese d'origine dopo 25 anni di esilio in Italia. Nel tentativo di comprendere le scelte radicali dei suoi genitori, si immerge nell'... I guerriglieri colombiani delle Farc diventano guide turistiche Entornointeligente.com / ROMA. – In un’udienza storica per il Paese, la Giurisdizione Speciale per la Pace (Jep) della Colombia ha ascoltato 12 ex militari che hanno ammesso di aver pianificato, esegu ...A due anni dalla morte i genitori depositano le denunce per violazione di domicilio privato, furto di documenti, occultamento delle prove ...