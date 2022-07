Disneyworld | calci e pugni davanti ai bimbi | ecco chi si pesta | uno choc | Video

(Di martedì 26 luglio 2022) Rissa a. Nel parco giochi di Orlando, Florida, i genitori di alcunisono passati alle mani. Tutto è incominciato da una donna, che dalla fila ha deciso di allontanarsi per andare a prendere il telefonino dimenticato a pochi metri di distanza. Al suo ritorno però una famiglia le ha impedito di riprendere la posizione che aveva lasciato. Da qui è nata una vera e propria lite degenerata. Uomini e donne sono infatti passati alle mani ha lasciato posto alle mani e la violenza è stata tale da richiedere l'intervento della sicurezza insieme a vigili del fuoco e paramedici. Risultato? Tre persone sono finite in manette, mentre una è stata portata direttamente in ospedale e medicata per un profondo taglio al mento. Tutti i partecipanti sono stati banditi per sempre dai parchi Disney. Il filmato della rissa, accaduta mercoledì intorno ...

