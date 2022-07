Disavventura a Formentera per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: coppia bloccata a letto (Di martedì 26 luglio 2022) Le prime vacanze estive insieme di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non sembrano voler andare per il verso giusto. Dopo essere stati derubati a Maiorca, la coppia è volata a Formentera, dove però qualcosa è andato storto. Al secondo giorno sull’isola si sono ritrovati entrambi bloccati a letto. “Mi è uscito uno sfogo allucinante sul viso”, ha spiegato l’influencer. Sui social, la Codegoni ha raccontato cosa è successo. “Sto facendo un impacco sul viso, mi hanno detto che l’acqua ossigenata è miracolosa. Adesso vediamo, vi faccio sapere. Secondo giorno a Formentera, voto 10”. Peggio di lei Alessandro, che si è beccato una febbre a 38. La fidanzata lo ha inquadrato con il cellulare mentre, infreddolito, cercava ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 26 luglio 2022) Le prime vacanze estive insieme dinon sembrano voler andare per il verso giusto. Dopo essere stati derubati a Maiorca, laè volata a, dove però qualcosa è andato storto. Al secondo giorno sull’isola si sono ritrovati entrambi bloccati a. “Mi è uscito uno sfogo allucinante sul viso”, ha spiegato l’influencer. Sui social, laha raccontato cosa è successo. “Sto facendo un impacco sul viso, mi hanno detto che l’acqua ossigenata è miracolosa. Adesso vediamo, vi faccio sapere. Secondo giorno a, voto 10”. Peggio di lei, che si è beccato una febbre a 38. La fidanzata lo ha inquadrato con il cellulare mentre, infreddolito, cercava ...

