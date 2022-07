Annegamenti, in Italia 2mila incidenti in acqua e 1.200 morti in quattro anni (Di martedì 26 luglio 2022) Nella Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamentoi, l’Istituto superiore di sanità (Iss) ha evidenziato i numeri del fenomeno nel nostro Paese nel periodo 2015-2019: migliaia gli episodi, più della metà con vittime Leggi su tg24.sky (Di martedì 26 luglio 2022) Nella Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamentoi, l’Istituto superiore di sanità (Iss) ha evidenziato i numeri del fenomeno nel nostro Paese nel periodo 2015-2019: migliaia gli episodi, più della metà con vittime

