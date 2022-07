TS – Il ds Vagnati accelera per Denayer | il Toro lo aspetta

(Di lunedì 25 luglio 2022) 2022-07-24 22:22:29 Torino, l’ultimo titolo di TS: TORINO – Forse ci siamo, forse alsta per arrivare un rinforzo. Essì, con i soldi di Bremer si cerca (anche) il sostituto del brasiliano. In queste ore Davidesta continuando a lavorare con gli agenti di Jason, nazionale belga, attualmente svincolato dopo la fine dell’avventura all’Olympique Lione e filtra un discreto ottimismo sul buon esito della trattativa. Il direttore tecnico granata spera di chiudere l’operazione in pochi giorni. Ricordiamo che il difensore belga nell’ultima stagione, complice il mancato rinnovo di contratto con il club francese, ha disputato 15 gare di Ligue 1 con la maglia del Lione, segnando comunque 3 gol. Complessivamente, con la squadra francese, ha giocato 139 partite, mettendo a segno 8 reti. Il centrale piace (ancora) al ...

Non si è perso d'animo,, e probabilmente raccoglierà i frutti di tanta ostinazione. Anche il Toro, ovviamente, non è disposto a pagare un ingaggio di 3 milioni netti che al lordo fanno 6 ma ...sta chiudendo per il difensore Denayer , svincolato dal Lione. E per Maggiore , centrocampista dello Spezia, l'accordo c'è intorno ai 5 milioni. Sono questi i primi due nomi da mettere in ... Il ds Vagnati accelera per Denayer: il Toro lo aspetta In queste ore il ds granata sta continuando a lavorare con gli agenti di Jason Denayer, nazionale belga, attualmente svincolato dopo la fine dell’avventura all’Olympique Lione e filtra un discreto ot ...La dirigenza del Torino avrebbe già trovato il sostituto di Bremer, ceduto nelle scorse alla Juventus: accordo molto vicino.