Skorupski, che parate! Ma il Bologna va k.o. con l'AZ: gli highlights (Di lunedì 25 luglio 2022) La squadra di Mihajlovic dovrà riaccendere il motore prima dell'inizio della stagione 2022/23. Il portiere Skorupski è stato il protagonista assoluto ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 25 luglio 2022) La squadra di Mihajlovic dovrà riaccendere il motore prima dell'inizio della stagione 2022/23. Il portiereè stato il protagonista assoluto ...

BolognaSpazio : @zuler01 A parte gli scherzi, per me Skorupski per una squadra di metà classifica come la nostra va benone. Chiaro… - LuukieJFC : @MarcoLai_23 Posso immaginare, io invece simpatizzavo per la Salernitana e a na certa gli ho detto di tutto Comunq… - GabrieleBelved6 : @LattuadaGiacomo Diciamo che per i portieri l'età è relativa, Skorupski ha 31 anni e ne potrebbe fare almeno altri… -