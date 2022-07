MotoGP, Aleix Espargaro: "Non sono ipocrita, devo dire ciò che provo" (Di lunedì 25 luglio 2022) Manca davvero poco alla gara di Silverstone dove riprenderanno i giochi che vedono i migliori piloti gareggiare in pista. Uno di questi è sicuramente il pilota Aprilia Aleix Espargaro, che è in forma ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 25 luglio 2022) Manca davvero poco alla gara di Silverstone dove riprenderanno i giochi che vedono i migliori piloti gareggiare in pista. Uno di questi è sicuramente il pilota Aprilia, che è in forma ...

motosprint : #MotoGP, Aleix Espargaro ammette: 'Se non esprimo quello che sento non sto bene con me stesso' ? - corsedimoto : ALEIX ESPARGARO - Antonio Jimenez, capotecnico Aprilia di Aleix Espargarò, suona la carica dopo la rimonta di Assen… - MotorcycleSp : Aleix Espargarò ha accettato di rinnovare il contratto per Aprilia, che continua ad essere la «bandi... #MotoGP… - LucianoQuaranta : RT @Motorsport_IT: #MotoGP | Aleix Espargaro “esausto” per la lotta al titolo dopo Assen - MotorcycleSp : Aleix Espargaró ha passato molto nel paddock della classe regina ma ora sta attraversando la fase mi... #MotoGP… -