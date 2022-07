L' Agenzia delle entrate ha subito un attacco informatico con richiesta di riscatto

(Di lunedì 25 luglio 2022) Sarebbe stato compiuto dai cybercriminali legati alla Russia Lockbit: sottratti 78 gigabyte di dati, per i quali il gruppo ha chiesto una somma da pagare entro il 31 luglio

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Kiev tenta di rilanciare il turismo. Le proposte vanno dal 'relax' di Leopoli alle gite nel canyon di Ka… - _DrCommodore : Agenzia delle Entrate sotto attacco hacker: sottratti 78GB di dati, parte il countdown alla pubblicazione

A compiere il cyber attacco sarebbe stato il gruppo di pirati LockBit i quali hanno dato un ultimatum di 5 ...È quanto ha fatto sapere Pierguido Iezzi, ceo di Swascan polo della cybersicurezza del Gruppo Tinexta, che ha reso noto l'attacco informatico che ha colpito l'Entrate italiana ad opera della gang ransomware russa LockBit, come risulta da alcuni screenshot riportati LockBit ha pubblicato nel dark web la notizia di aver sottratto tramite malware ...La polizia postale e i tecnici informatici dell’Agenzia hanno subito aperto un’inchiesta. Anche il comunicato apparso nel dark web è stato segnalato alla Procura di Roma ...Indagini sono in corso da parte della Polizia Postale e dei tecnici informatici dell'Agenzia delle Entrate per accertare se l'Agenzia sia stata vittima di un attacco hacker con il quale sarebbero stat ...