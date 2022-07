In vacanza con famiglia, preso a Sabaudia un esponente clan Cesarano (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ stato rintracciato a Sabaudia, dov’era in vacanza con la famiglia, Michele Onorato, 58 anni, ritenuto elemento di spicco del clan camorristico “Cesarano” arrestato dai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia (Napoli). I militari gli hanno notificato un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli (ufficio esecuzioni penali). Il 58enne è chiuso ora nel carcere di Frosinone a disposizione dell’autorità giudiziaria. Deve scontare la pena residua di 4 anni e 2 mesi per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso e falsificazione dei valori di bollo in concorso commessi a Castellammare e nei comuni limitrofi a partire dal 2006. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ stato rintracciato a, dov’era incon la, Michele Onorato, 58 anni, ritenuto elemento di spicco delcamorristico “” arrestato dai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia (Napoli). I militari gli hanno notificato un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli (ufficio esecuzioni penali). Il 58enne è chiuso ora nel carcere di Frosinone a disposizione dell’autorità giudiziaria. Deve scontare la pena residua di 4 anni e 2 mesi per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso e falsificazione dei valori di bollo in concorso commessi a Castellammare e nei comuni limitrofi a partire dal 2006. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

