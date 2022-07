Femminicidio nel Comasco | donna di 34 anni uccisa a coltellate

(Di lunedì 25 luglio 2022) . Ad essere sospettato è il compagno dellaAlle prime luci dell’alba di oggi lunedì 25 luglio, unadi 34è statanella sua abitazione di Cadorago, in provincia di Como. Sospettato dell’omicidio è il compagno della. L’uomo, al culmine di una lite, avrebbe colpito laa morte. A chiedere l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari sarebbero stati i vicini di casa allarmati dalle urla che provenivano dall’appartamento. I carabinieri indagano sul motivo della lite, ma pare che alla base ci fosse la gelosia. Inutili i soccorsi del 118. Leggi anche: UN MINORE È STATO ABBANDONATO IN AUTOGRILL, ECCO IL MOTIVO Quando i sanitari sono giunti sul luogo non hanno potuto che constatare il decesso della. ...

