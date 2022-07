Ci servono davvero 5 profili per ogni account Facebook? (Di lunedì 25 luglio 2022) Facebook consentirà ad alcuni utenti di avere fino a 5 profili all’interno del social network. Rimarrà un account unico con un profilo principale in cui si dovrà mantenere la propria identità, a cui si aggiungeranno 4 sotto-profili da creare su misura a seconda dei propri interessi: ad esempio, uno può essere per chattare con gli amici, uno per i colleghi dell’ufficio e così via. Insomma, si continuerà ad accedere con le stesse credenziali ma si potrà passare da un profilo all’altro nel giro di un clic, un po’ come accade già adesso a chi gestisce una o più pagine di aziende e personaggi. Se si considera che il gruppo guidato da Mark Zuckerberg ha fatto dell’unicità dell’account - collegato all’identità personale - il proprio punto di forza, si tratta di un cambiamento quasi rivoluzionario ma ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 25 luglio 2022)consentirà ad alcuni utenti di avere fino a 5all’interno del social network. Rimarrà ununico con un profilo principale in cui si dovrà mantenere la propria identità, a cui si aggiungeranno 4 sotto-da creare su misura a seconda dei propri interessi: ad esempio, uno può essere per chattare con gli amici, uno per i colleghi dell’ufficio e così via. Insomma, si continuerà ad accedere con le stesse credenziali ma si potrà passare da un profilo all’altro nel giro di un clic, un po’ come accade già adesso a chi gestisce una o più pagine di aziende e personaggi. Se si considera che il gruppo guidato da Mark Zuckerberg ha fatto dell’unicità dell’- collegato all’identità personale - il proprio punto di forza, si tratta di un cambiamento quasi rivoluzionario ma ...

Wally4Jesus : RT @CionciAndrea: Ecco il perché di quella strana, ambigua condotta di Bergoglio su queste tematiche spinte così ossessivamente dalle élite… - agnelli_giorgio : RT @CionciAndrea: Ecco il perché di quella strana, ambigua condotta di Bergoglio su queste tematiche spinte così ossessivamente dalle élite… - correlazione : RT @CionciAndrea: Ecco il perché di quella strana, ambigua condotta di Bergoglio su queste tematiche spinte così ossessivamente dalle élite… - Cataldi_Pie : RT @Teresafas: L'esistenza di un ente come Invalsi è un atto eversivo in palese violazione della Costituzione in quanto affianca, svilendol… - Bighouse66 : RT @ComVentotene: 2) La regola del 'troppo bello per essere vero' vale SEMPRE. Abbiamo bisogno di riforme concrete, coraggiose e impopolari… -