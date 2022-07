Amici 22, come hanno reagito Veronica Peparini e Anna Pettinelli all’allontanamento? (Di lunedì 25 luglio 2022) La notizia della mancata riconferma di Anna Pettinelli e Veronica Peparini ha suscitato nel pubblico di Amici le reazioni più disparate: c’è chi si è detto d’accordo con la scelta di Maria De Filippi e chi, pur capendo la necessità di variare il cast di professori, non capisce perché proprio la Pettinelli e la Peparini e non altri, per esempio Rudy Zerbi o Raimondo Todaro. Ma come hanno reagito invece le due dirette interessate? Clamoroso ad Amici 22: sostituita anche una prof di ballo, chi arriverà Stando a quanto emerso nelle ultime ore, anche per quanto riguarda i professori di ballo ci saranno importanti novità ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 25 luglio 2022) La notizia della mancata riconferma diha suscitato nel pubblico dile reazioni più disparate: c’è chi si è detto d’accordo con la scelta di Maria De Filippi e chi, pur capendo la necessità di variare il cast di professori, non capisce perché proprio lae lae non altri, per esempio Rudy Zerbi o Raimondo Todaro. Mainvece le due dirette interessate? Clamoroso ad22: sostituita anche una prof di ballo, chi arriverà Stando a quanto emerso nelle ultime ore, anche per quanto riguarda i professori di ballo ci saranno importanti novità ...

bendellavedova : Meloni, Salvini e gli amici di Orban e Putin si possono battere. Domani @Piu_Europa e @Azione_it presentano 12 pun… - _Nico_Piro_ : La guerra viene raccontata come scontro tra buoni e cattivi, piccolo dettaglio: i buoni non vengono classificati ne… - matteosalvinimi : Amici Lampedusani, dopo il fallimento del lavoro della Lamorgese, il prossimo ministro bloccherà questi arrivi orma… - amici_da : @ElisaCuccolo @annalisasanti @Achille03415924 @luposilenzioso2 @pattyfra1 @Emilystellaemi2 @ciceronemio Elisa non s… - MiltonaWilliams : Amici Lampedusani, dopo il fallimento del lavoro della Lamorgese, il prossimo ministro bloccherà questi arrivi orma… -