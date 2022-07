Addio a Franco Zucca | dal grande cinema alla tv | una vita per il doppiaggio

(Di lunedì 25 luglio 2022) Attore e doppiatore, avrebbe compiuto 70 anni il 26 agosto. E' stato molto attivo anche in tv con serie come 'La signora in giallo', 'Star Trek' e 'Il trono di ...

matteosalvinimi : Addio Franco, leghista della prima ora e persona perbene. Te ne sei andato all’improvviso, sulla tua amata montagna… - ariolele : RT @matteosalvinimi: Addio Franco, leghista della prima ora e persona perbene. Te ne sei andato all’improvviso, sulla tua amata montagna: p… - Profilo3Marco : RT @matteosalvinimi: Addio Franco, leghista della prima ora e persona perbene. Te ne sei andato all’improvviso, sulla tua amata montagna: p… - funic_ : ADDIO, MADRE ... Povera patria [Come un cammello in una grondaia 1991] - Franco Battiato - Saverio6518 : RT @matteosalvinimi: Addio Franco, leghista della prima ora e persona perbene. Te ne sei andato all’improvviso, sulla tua amata montagna: p… -

Attore e doppiatore, avrebbe compiuto 70 anni il 26 agosto. E' stato molto attivo anche in tv con serie come 'La signora in giallo', 'Star Trek' e 'Il trono di ...(Continua a leggere dopo la foto) Gas, tasse, benzina, bonus: cosa succede con l'del governo ... Il ministro dell'Economiastava infatti lavorando un decreto che avrebbe dovuto vedere la ...Attore e doppiatore, avrebbe compiuto 70 anni il 26 agosto. E' stato molto attivo anche in tv con serie come "La signora in giallo", "Star Trek" e "Il trono di spade" ...La salma di Francesco Aresi è stata recuperata dall'elicottero con il verricello e trasferita in paese È morto così, domenica 24 luglio a Valbondione, Francesco Aresi, 68 anni di Gandino, stroncato pr ...