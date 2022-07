Ultime Notizie – Jlo compleanno in luna di miele sulla Senna

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 24 luglio 2022)diper Jennifer Lopez. La star, che oggi compie 53 anni, è in vacanza con il neo-marito Ben Affleck, dopo il matrimonio a Las Vegas celebrato in sordina una settimana fa. Fotografata per le vie di Parigi e poi a bordo di una barca durante una crociera, la coppia è partita in compagnia di quasi tutti i figli: sia i gemelli 14enni Emme e Max, avuti da JLo con Marc Anthony, sia le due figlie più grandi avute da Ben Affleck con Jennifer Garner, ovvero Violet, 16 anni, e Seraphina, 13 anni. Unico a mancare all’appello nelle foto, è Samuel, il figlio più piccolo di Affleck e Garner, 10 anni, che forse ha preferito rimanere con la mamma. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione