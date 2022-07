Recluso in un carcere femminile perché dice di sentirsi donna, mette incinta due detenute (Di domenica 24 luglio 2022) La questione dell’identità di genere diventa sempre più spinosa e difficile da affrontare. In un carcere un transgender ha messo incinta due detenute. Lui si sente donna a tutti gli effetti ma biologicamente è ancora un uomo. E la biologia, si sa, è più forte di qualunque convinzione o desiderio si possa avere. Ansa/Ernesto Guzman Jr./archivioEd è accaduto così che un transgender di 27 anni – Recluso in un istituto penitenziario femminile nel rispetto del suo sentirsi donna – ha messo incinta due detenute. La vicenda è avvenuta in una prigione per sole donne nel New Jersey, negli Stati Uniti. Il 27enne – Demi Minor – ora è stato trasferito in un’altra struttura, il Garden State Youth Correctional ... Leggi su formatonews (Di domenica 24 luglio 2022) La questione dell’identità di genere diventa sempre più spinosa e difficile da affrontare. In unun transgender ha messodue. Lui si sentea tutti gli effetti ma biologicamente è ancora un uomo. E la biologia, si sa, è più forte di qualunque convinzione o desiderio si possa avere. Ansa/Ernesto Guzman Jr./archivioEd è accaduto così che un transgender di 27 anni –in un istituto penitenziarionel rispetto del suo– ha messodue. La vicenda è avvenuta in una prigione per sole donne nel New Jersey, negli Stati Uniti. Il 27enne – Demi Minor – ora è stato trasferito in un’altra struttura, il Garden State Youth Correctional ...

