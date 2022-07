F1 oggi, GP Francia 2022: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di domenica 24 luglio 2022) oggi, dalle ore 15.00, prenderà il via il GP di Francia, dodicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito di Le Castellet assisteremo a una gara dalle palpitanti emozioni il cui esito è tutt’altro che scontato. Le alte temperature previste andranno, infatti, a incidere molto sulla gestione delle gomme e piloti/team ne dovranno tener conto. La Ferrari partirà dalla pole-position con Charles Leclerc. Il monegasco, ancora una volta, ha dimostrato di essere il miglior interprete nel giro secco, ma i punti arrivano la domenica. Non si prospetta una corsa semplice perché Leclerc dovrà gestire fin dalla partenza la coppia Red Bull alle sue spalle: Max Verstappen secondo e Sergio Perez terzo. Lo spagnolo Carlos Sainz, infatti, scatterà dalla 19ma casella per aver sostituito il motore. Una penalità che andrà incidere ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022), dalle ore 15.00, prenderà il via il GP di, dodicesimo round del Mondialedi F1. Sul circuito di Le Castellet assisteremo a unadalle palpitanti emozioni il cui esito è tutt’altro che scontato. Le alte temperature previste andranno, infatti, a incidere molto sulla gestione delle gomme e piloti/team ne dovranno tener conto. La Ferrari partirà dalla pole-position con Charles Leclerc. Il monegasco, ancora una volta, ha dimostrato di essere il miglior interprete nel giro secco, ma i punti arrivano la domenica. Non si prospetta una corsa semplice perché Leclerc dovrà gestire fin dalla partenza la coppia Red Bull alle sue spalle: Max Verstappen secondo e Sergio Perez terzo. Lo spagnolo Carlos Sainz, infatti, scatterà dalla 19ma casella per aver sostituito il motore. Una penalità che andrà incidere ...

