Dawson’s Creek, Katie Holmes svela come mai la serie gode di un così forte elemento nostalgico (Di domenica 24 luglio 2022) Katie Holmes è stata una delle indimenticabili protagoniste di Dawson’s Creek e in occasione del venticinquesimo anniversario della serie ha rilasciato un’intervista ad Et Online. L’attrice ha ricordato l’essenza della serie che ha fatto sognare un’intera generazione: È una storia di semplicità. I protagonisti erano quattro bambini che cercavano di capire come crescere, vivendo tutte le emozioni che questo processo comporta. Lo show è stato girato più di vent’anni fa, in un periodo storico che sembra ormai molto lontano da quello attuale: Tutto questo accadeva prima che gli smartphone cambiassero davvero il nostro mondo. Per questo oggi la serie gode di un forte elemento nostalgico. ... Leggi su isaechia (Di domenica 24 luglio 2022)è stata una delle indimenticabili protagoniste die in occasione del venticinquesimo anniversario dellaha rilasciato un’intervista ad Et Online. L’attrice ha ricordato l’essenza dellache ha fatto sognare un’intera generazione: È una storia di semplicità. I protagonisti erano quattro bambini che cercavano di capirecrescere, vivendo tutte le emozioni che questo processo comporta. Lo show è stato girato più di vent’anni fa, in un periodo storico che sembra ormai molto lontano da quello attuale: Tutto questo accadeva prima che gli smartphone cambiassero davvero il nostro mondo. Per questo oggi ladi un. ...

