Bernardeschi e Insigne show al debutto in Mls con la maglia del Toronto (Di domenica 24 luglio 2022) Non poteva iniziare meglio l'avventura nella Major League Soccer di Federico Bernardeschi e Lorenzo Insigne , coppia italiana che ha propiziato tutte le reti nel 4 - 0 del Toronto FC a Charlotte. Gol ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 24 luglio 2022) Non poteva iniziare meglio l'avventura nella Major League Soccer di Federicoe Lorenzo, coppia italiana che ha propiziato tutte le reti nel 4 - 0 delFC a Charlotte. Gol ...

