Twitter incolpa il calo delle entrate all'incertezza dell'acquisizione di Elon Musk (Di sabato 23 luglio 2022) Twitter chiude un secondo trimestre deludente registrando un calo delle entrate nonostante un aumento del numero degli utenti. A pesare il passo indietro del miliardario Elon Musk sull'accordo da 44 miliardi di euro per acquisire la società. È quanto ha riportato l'agenzia di stampa LaPresse. LEGGI ANCHE –> I cinque giorni del processo tra Musk e T witter saranno a ottobre La società ha registrato una perdita di 270 milioni di dollari nel periodo aprile-giugno, mentre i ricavi sono scesi dell'1% a 1,18 miliardi. Tuttavia, il numero di utenti attivi giornalieri è aumentato del 16,6% a 237,8 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo il social dei cinguettii, il risultato positivo in questo senso è stato dovuto "ai continui miglioramenti del ...

